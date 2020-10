Dân số di cư nội địa tại Hàn Quốc tháng 9 cao nhất trong vòng 11 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/10 công bố trong tháng 9, dân số di cư nội địa, tức số người thay đổi địa điểm cư trú trong nước, đạt 621.000 người, tăng 104.000 người (20%) so với một năm trước. Đây là mức cao kỷ lục (xét trong các tháng 9) kể từ sau năm 2009. Tỷ lệ tăng cũng ở mức cao kỷ lục kể từ sau năm 1987.Dân số di cư nội địa đã tăng 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 6. Cục thống kê quốc gia giải thích xu hướng tăng là do ảnh hưởng của lượng giao dịch nhà ở, nhà cho thuê tăng. Nguyên nhân khác là do ảnh hưởng từ hiệu ứng cơ sở bởi số người chuyển nhà trong đợt Tết Trung thu tháng 9 năm ngoái giảm.Trong số những người di cư nội địa, có 431.000 người chuyển địa điểm cư trú trong phạm vi tỉnh, thành phố, tăng 24,4% so với một năm trước, chiếm 69,4% tổng số người di cư nội địa. Số người chuyển địa điểm cư trú sang tỉnh, thành phố khác là 190.000 người, tăng 11,2%, chiếm 30,6% tổng dân số di cư nội địa.Tỷ lệ di cư nội địa, tức số người di chuyển địa điểm cư trú trong nước trên 100 dân số, đạt 14,8%, tăng 2,5% so với tháng 9 năm ngoái.