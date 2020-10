Tâm lý tiêu dùng tháng 10 tăng cao nhất kể từ sau năm 2009

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/10 đã công bố kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 10. Theo đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng này đạt 91,6 điểm, tăng 12,2 điểm so với tháng 9.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp nếu thấp hơn mức chuẩn 100 điểm có nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan hơn so với bình quân dài hạn trước đó (2003-2019).Chỉ số này đã tăng liên tục 4 tháng, kể từ tháng 4 (70,8 điểm), sau đó lại giảm vào tháng 9 do Chính phủ siết chặt giãn cách xã hội sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát, rồi lại tăng trở lại trong tháng này.Mức tăng trong tháng 10 cũng là mức cao nhất sau tháng 4 năm 2009 (20,2 điểm), thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.BOK giải thích do xu hướng lây lan dịch COVID-19 đã chững lại, Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, nên nhận thức của người dân về nền kinh tế và tài chính hộ gia đình được cải thiện, hồi phục gần bằng lúc trước khi bùng phát dịch.Chỉ số CCSI về triển vọng nền kinh tế thời gian tới đạt 83 điểm, tăng 17 điểm; về tình hình nền kinh tế hiện tại đạt 58 điểm, tăng 16 điểm; về triển vọng cơ hội việc làm đạt 75 điểm, tăng 15 điểm; về triển vọng giá nhà đạt 122 điểm, tăng 5 điểm.Nhận thức về giá tiêu dùng (nhận định của người tiêu dùng về tỷ lệ lạm phát trong một năm qua) đã tăng 1,9% trong vòng một năm qua, tương tự tháng 9. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng (nhận định về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới) là 1,8%, giảm 0,1% so với một tháng trước.