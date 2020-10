Tòa án tối cao Hàn Quốc kết án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 29/10 đã ra phán quyết 17 năm tù giam, 13 tỷ won (11,4 triệu USD) tiền phạt, truy thu 5,78 tỷ won (5,1 triệu USD) với cựu Tổng thống Lee Myung-bak.Như vậy, sau hai năm rưỡi bị Viện Kiểm sát truy tố với các tội danh như biển thủ quỹ đen của công ty phụ tùng ô tô DAS, nhận hối lộ từ tập đoàn Samsung, ông Lee cuối cùng đã bị tòa án tuyên mức án như trên. Tòa án tối cao đồng tình với mọi phán quyết của Tòa sơ thẩm, cho rằng tất cả các kết luận của Hội đồng xét xử sơ thẩm liên quan tới các tội danh biển thủ, hối lộ của bị cáo đều đúng.Tháng 4 năm 2018, ông Lee bị truy tố bắt giam với các cáo buộc là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS và biển thủ 33,9 tỷ won (29,9 triệu USD) quỹ đen của công ty này từ năm 1992 đến năm 2007; nhận hối lộ tổng cộng 11 tỷ won (9,2 triệu USD), trong đó có 6,77 tỷ won (5,9 triệu USD) là tiền công ty Samsung trả thay chi phí luật sư cho công ty DAS trong vụ kiện tụng tại Mỹ.Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án công nhận ông Lee là chủ sở hữu thực sự của công ty DAS, đã ra lệnh lập quỹ đen, biển thủ 24,1 tỷ won (21,2 triệu USD) vốn công ty, sử dụng 570 triệu won (502.200 USD) từ thẻ công ty vào mục đích riêng. Ngoài ra, Tòa sơ thẩm cũng công nhận bị cáo đã nhận hối lộ với tổng cộng 8,5 tỷ won (7,5 triệu USD) từ cựu Chủ tịch Tập toàn tài chính Woori Lee Pal-sung, cựu nghị sĩ Kim So-nam. Tòa tuyên án cựu Tổng thống Lee Myung-bak 15 năm tù giam, 13 tỷ won (11,4 triệu USD) tiền phạt, truy thu 8,2 tỷ won (7,2 triệu USD).Cả Viện Kiểm sát và bị cáo Lee đều kháng án. Trong quá trình phúc thẩm, phía công tố viên đã nâng số tiền mà bị cáo nhận hối lộ từ công ty Samsung lên thành 11,9 tỷ won (10,5 triệu USD). Tòa phúc thẩm công nhận phần lớn phán quyết của Tòa sơ thẩm, nâng mức án tù với bị cáo lên 17 năm, giữ nguyên mức tiền phạt và truy thu.Tòa phúc thẩm công nhận toàn bộ số tiền 8,9 tỷ won (7,8 triệu USD) mà Samsung đưa cho cựu Tổng thống hay công ty DAS là tiền hối lộ, tăng 2,72 tỷ won (2,4 triệu USD) so với mức công nhận của tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, với khoản tiền 1,9 tỷ won (1,7 triệu USD) cựu Chủ tịch công ty tài chính Woori Lee Pal-sung đưa cho ông Lee, Tòa phúc thẩm chỉ công nhận 200 triệu won (176.200 USD) là tiền hối lộ do thiếu chứng cứ xác thực. Do đó, số tiền được công nhận là tiền hối lộ liên quan tới công chức giảm đi khoảng 1,7 tỷ won (1,5 triệu USD).Tuy nhiên, số tiền hối lộ của Samsung bị tăng lên là yếu tố quyết định khiến Tòa phúc thẩm tuyên mức án nặng hơn với ông Lee.Bị cáo Lee đã không trình diện tại phiên tòa ngày 29/10 của Tòa án tối cao. Cựu Tổng thống Lee Myung-bak dự kiến sẽ bị giam giữ trở lại trong vòng vài ngày tới.