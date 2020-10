Chỉ số lòng tin doanh nghiệp Hàn Quốc phục hồi về mốc trước dịch COVID-19

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/10 cho biết chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) trong tháng 10 của tất cả các ngành công nghiệp trong nước đạt 74 điểm, tăng 10 điểm so với một tháng trước, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực của kinh tế. Đặc biệt, chỉ số BSI của ngành chế tạo đã tăng mạnh, đạt 79 điểm.Chỉ số BSI tăng ở tất cả các loại hình và quy mô doanh nghiệp, trong đó chỉ số BSI của tập đoàn lớn tăng 6 điểm, doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 18 điểm, doanh nghiệp xuất khẩu tăng 8 điểm, doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu trong nước tăng 14 điểm.BSI là chỉ số phản ánh nhận định của doanh nghiệp về tình hình kinh tế. Chỉ số này dưới 100 điểm nghĩa là số doanh nghiệp nhận định bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp đánh giá tích cực. Chỉ số này càng thấp đồng nghĩa các doanh nghiệp càng bi quan về nền kinh tế.Chỉ số BSI của tất cả ngành trong nước đang trên đà tăng liên tục từ tháng 5 đến tháng 8, bất ngờ giảm do tái bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 9, sau đó đã khôi phục trở lại vào tháng 10. Như vậy, chỉ số BSI của toàn bộ ngành công nghiêp trong nước đã quay trở lại mức trước khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Hàn Quốc, thời điểm chỉ số BSI đạt 75 điểm trong đợt khảo sát từ ngày 13-20/1.Tuy nhiên, BOK cho biết do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài nên khó có thể dự đoán chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp sẽ khôi phục và ổn định như thời kỳ trước dịch.Ngoài ra, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), số liệu kết hợp giữa chỉ số BSI và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), trong tháng 10 cũng tăng 12,7 điểm lên 85,9 điểm.