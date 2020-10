Samsung đạt doanh thu kỷ lục gần 60 tỷ USD trong quý III/2020

Photo : YONHAP News

Công ty điện tử Samsung ngày 29/10 công bố theo kết quả kinh doanh thực, doanh thu của hãng trong quý III năm nay đạt 66.960 tỷ won (hơn 59 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục doanh thu quý năm 2017 là 65.980 tỷ won (58,14 tỷ USD). Đây là thành tích kinh doanh đáng kinh ngạc bất chấp khủng hoảng dịch COVID-19.Nguyên nhân được phân tích là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến mọi người hạn chế ra ngoài, nhu cầu tiêu thụ điện thoại di động, TV và đồ điện tử gia dụng tăng lên. Ngoài ra, trong bối cảnh lệnh cấm vận bổ sung của Mỹ đối với hãng công nghệ Trung Quốc Huawei có hiệu lực từ ngày 15/9, Huawei đã đặt mua số lượng lớn chíp bán dẫn của Samsung, giúp doanh thu chíp bán dẫn của hãng trong quý III tăng mạnh.Lợi nhuận kinh doanh đạt 12.350 tỷ won (10,88 tỷ USD), tăng 58,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận kinh doanh quý cao nhất kể từ quý IV năm 2018 với 10.800 tỷ won (9,33 tỷ USD), thời kỳ "siêu hoàng kim" của chíp bán dẫn.Lĩnh vực công nghệ thông tin và di động (IT Mobile) thu lợi nhuận 4.450 tỷ won (3,92 tỷ USD), lĩnh vực TV-điện tử gia dụng (CE) đạt 1.560 tỷ won (1,37 tỷ USD), chíp bán dẫn đạt 5.540 tỷ won (4,88 tỷ USD), màn hình đạt 470 triệu won (414.000 USD).