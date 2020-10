Tỷ lệ người dân tham gia hoạt động kinh tế chính thức tại Bắc Triều Tiên thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hòa bình thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc ngày 28/10 công bố kết quả khảo sát với 109 nam nữ trốn khỏi Bắc Triều Tiên tới tị nạn tại Hàn Quốc vào năm ngoái.Theo đó, tỷ lệ người tị nạn miền Bắc tham gia vào các hoạt động kinh tế chính thức chỉ dừng ở mức 71,6%, thấp nhất kể từ sau khi cơ quan này tiến hành khảo sát liên quan vào năm 2012. Tỷ lệ này từng đạt 89,8% vào năm 2012, sau đó ở ngưỡng từ 79,9-89,1% trong vòng 5 năm tiếp theo. Vào năm 2018, tỷ lệ tham gia vào các hoạt động kinh tế chính thức của người dân miền Bắc tăng lên tới 90,8%, nhưng năm ngoái giảm còn 75,9%, rồi lại tiếp tục giảm trong năm nay.Ngược lại, tỷ lệ tham gia vào các hoạt động kinh tế không chính thức đạt 91,7%, duy trì ở ngưỡng cao 90% kể từ sau năm 2012. Có tới 66% số người được hỏi trả lời hoàn toàn không có thu nhập dù làm việc tại doanh nghiệp, nhà máy ở miền Bắc, mức cao kỷ lục. Nhóm nghiên cứu phân tích nguyên nhân là do kể từ sau khi cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng, các hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp, nhà máy của nước này bị giảm sút.Gần 90% số người được khảo sát trả lời từng sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện hay hiệu thuốc tư nhân, chứ không phải do Nhà nước quản lý. Bắc Triều Tiên đang áp dụng hệ thống y tế miễn phí toàn dân, nhưng trên thực tế, người dân nước này phải đút lót cho các cơ quan y tế thì mới được điều trị, ít trường hợp được hưởng dịch vụ tại các bệnh viện công do thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế.Mặt khác, có 63,3% số người tham gia khảo sát trả lời rằng đã từng coi Hàn Quốc là đối tượng hợp tác khi còn sống ở miền Bắc, tăng vọt 13,3% so với năm ngoái (50%). 29,3% số người trả lời từng coi Hàn Quốc là đối tượng thù địch, giảm so với 18,3% của năm trước. 7,3% trả lời coi Hàn Quốc là đối tượng cần cảnh giác.78,9% người dân miền Bắc trả lời "rất mong muốn thống nhất", giảm 5,6% so với năm ngoái (84,5%), mức thấp nhất kể từ sau năm 2011.Kết quả nghiên cứu trên được Viện nghiên cứu hòa bình thống nhất Đại học quốc gia Seoul trình bày qua hội thảo trực tuyến "Biến động xã hội Bắc Triều Tiên và nhận thức của người dân năm 2020" vào ngày 29/10.