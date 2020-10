Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 tái khẳng định lập trường không đổi rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm trước về vụ một công chức bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây ngày 22/9.KCNA cho rằng vụ việc xảy ra là do miền Nam đã không quản lý, kiểm soát được người dân trong giai đoạn nguy hiểm do dịch COVID-19. Việc quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết công chức Hàn Quốc chỉ là "biện pháp tự vệ", do nhận định rằng người này đã xâm phạm trái phép vào hải phận miền Bắc, không tuân theo lệnh cưỡng chế mà có ý định bỏ trốn.Tiếp đó, KCNA khẳng định quân đội nước này đã nỗ lực hết sức để đưa thi thể của công chức về với gia quyến, nhưng lấy làm tiếc vì vẫn chưa thể thực hiện được. Trong thời gian tới, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp cần thiết.KCNA cũng chỉ trích việc các thế lực bảo thủ tại miền Nam đang lợi dụng vụ việc trên làm cơ hội để chống đối miền Bắc. Mặc dù chính quyền Bình Nhưỡng đã thông báo về toàn bộ sự việc, bày tỏ lấy làm tiếc nhưng phía miền Nam lại sỉ nhục thành ý này, có ý đồ kích động sự đối đầu trong dân tộc. Đặc biệt, thế lực bảo thủ như đảng Sức mạnh quốc dân đã liên tục gọi vụ việc là "hành vi man rợ", "xâm hại nhân quyền", vu khống miền Bắc. KCNA nhấn mạnh Hàn Quốc đang muốn biến vụ việc lần này là cơ hội hòng đạt được mục đích chính trị. Miền Bắc hy vọng sẽ không tái diễn tình trạng quan hệ hai miền Nam-Bắc bị xấu đi chỉ vì một vụ việc bộc phát.Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30/10 hối thúc Bắc Triều Tiên nỗ lực làm rõ và giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng. Theo đó, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều để trao đổi về vụ việc. Bộ Thống nhất cùng ngày cũng đưa ra lập trường tương tự Bộ Quốc phòng.