Số ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh chủ yếu ở thủ đô Seoul

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 30/10, Hàn Quốc ghi nhận 26.385 ca nhiễm COVID-19, tăng 114 ca so với số liệu một ngày trước đó, gồm 93 ca phát sinh trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập.Như vậy, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã ba ngày liên tiếp ghi nhận ở mốc hơn 100 ca, với 103 ca ngày 28/10 và 125 ca ngày 29/10.Mặc dù số ca nhiễm mới có thời điểm giảm xuống mốc 40 ca/ngày, song những ổ dịch quy mô nhỏ vẫn phát sinh rải rác trong cộng cồng, chủ yếu trong sinh hoạt hàng ngày của người dân như gia đình, người thân, đồng nghiệp, trường học.Xét theo khu vực, trong số 93 ca nhiễm mới trong ngày 29/10, thủ đô Seoul có 47 ca, tỉnh Gyeonggi 23 ca, thành phố Daegu 10 ca, tỉnh Gangwon 6 ca, tỉnh Nam Chungcheong 3 ca, thành phố Incheon 2 ca, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 1 ca.Tính đến nay, số người được dỡ bỏ cách ly là 24.227 người, tăng 59 người so với số liệu một ngày trước, 1.695 người vẫn đang cách ly. Có 51 ca nhiễm trong tình trạng nặng, 463 ca tử vong do COVID-19, tăng thêm 1 ca so với số liệu một ngày trước.