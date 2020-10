Sản xuất, tiêu dùng, đầu tư của Hàn Quốc đồng loạt tăng trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/10 đã công bố báo cáo "Xu hướng công nghiệp tháng 9". Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tăng 2,3% so với tháng 8.Sản xuất chíp bán dẫn, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, tăng gần 5%. Đặc biệt, nhờ kết quả xuất khẩu lạc quan, sản lượng chíp bán dẫn trong tháng 9 đã tăng tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất ô tô cũng tăng hơn 13% nhờ sự ra mắt của các dòng xe mới.Doanh thu bán lẻ, một chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, tăng 1,7% so với một tháng trước, duy trì xu hướng tăng hai tháng liên tiếp. Sự gia tăng này được phân tích là do người dân hạn chế ăn uống bên ngoài để tránh lây lan dịch COVID-19, nên nhu cầu thực phẩm để chế biến bữa ăn tại nhà gia tăng, thêm vào đó là doanh thu bán quà tặng dịp Tết Trung thu tăng mạnh. Ngoài ra, doanh số quần áo, hàng điện tử cũng tăng trong thời điểm giao mùa.Đầu tư thiết bị tăng 7,4% so với một tháng trước, mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng, chủ yếu do đầu tư trang thiết bị vận tải như tàu thuyền tăng hơn 30%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đồng loạt tăng 4 tháng liên tiếp, gia tăng tâm lý kỳ vọng về sự cải thiện của nền kinh tế.Chính phủ Hàn Quốc nhận định chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đang dần thoát khỏi ảnh hưởng từ đợt tái bùng phát COVID-19 hồi trung tuần tháng 8. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro như mâu thuẫn Mỹ-Trung, làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai trên toàn cầu.