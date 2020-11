Photo : YONHAP News

Công ty giải trí Big Hit Entertainment cho biết nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc mới chủ đề trong Album mới "BE" mang tên "Life Goes On" trên sân khấu lễ trao giải thưởng Âm nhạc Mỹ năm 2020 (AMAs 2020 - American Music Award 2020) vào ngày 22/11 (giờ Mỹ).Đến nay, thông tin về giai điệu cũng như nội dung của ca khúc này vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, BTS không chỉ chịu trách nhiệm về phần âm nhạc của các ca khúc trong Album mới "BE," mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất như lên concept (bố cục), quy trình và thiết kế. Album sẽ chính thức "trình làng" và mở bán toàn cầu từ ngày 20/11.Trên sân khấu AMAs 2020, cùng với "Life Goes On", BTS cũng sẽ trình diễn ca khúc "Dynamite", bản hit giúp 7 chàng trai ba lần giành được ngôi vị Quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.Ngoài ra, trong danh sách đề cử AMAs 2020 năm nay, BTS còn vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục "Cặp đôi/nhóm nhạc được yêu thích" (Favorite dou or group – pop/rock) và "Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội" (Favorite Social Artist).