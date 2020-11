Số ca nhiễm COVID mới tại Hàn Quốc xuống mốc hai chữ số sau 6 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/11, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 26.732 ca nhiễm COVID-19, tăng 97 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 79 ca nội địa và 18 ca ngoại nhập.Như vậy, kể từ ngày 27/10 (88 ca), số ca nhiễm mới đã giảm xuống mốc hai chữ số sau 6 ngày. Tuy nhiên, đây chưa phải kết quả đáng mừng bởi số ca xét nghiệm trong ngày nghỉ cuối tuần chỉ bằng một nửa so với các ngày trong tuần.Xét theo khu vực, các ca nhiễm trong ngày 1/11 phát sinh rải rác trên 11 tỉnh thành. Trong đó, tỉnh Gyeonggi là nhiều nhất với 40 ca, tiếp theo là thành phố Seoul 20 ca, tỉnh Nam Chungcheong 11 ca, thành phố Daegu 3 ca, thành phố Incheon và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 2 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 1 ca.Thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong là 468 ca, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,75%. Số bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng, nguy kịch giảm còn 49 ca.Cơ quan phòng dịch cho biết hiện nay các ca lây nhiễm tâp thể không chỉ tập trung tại viện dưỡng lão, mà đã bắt đầu xuất hiện tại các địa điểm nhiều người lui tới thường ngày như phòng tắm hơi, các buổi gặp gỡ gia đình, người thân. Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người dân không nên chủ quan và phải tuân thủ phòng dịch mọi lúc mọi nơi.Ngoài ra, do dịch COVID-19, dự kiến số lượng người đăng ký kiểm tra sức khỏe tổng quát thường niên vào dịp cuối năm nay sẽ cao hơn so với mọi năm. Do đó, cơ quan phòng dịch đang thảo luận xem xét phương án kéo dài thời gian kiểm tra sức khỏe tổng quát đến tháng 6 năm sau.