Số người xin tị nạn tại Hàn Quốc vượt mốc 70.000 trường hợp

Photo : YONHAP News

Theo "Thống kê thường niên" công bố ngày 2/11 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, từ năm 1994 đến tháng 8 năm 2020, tổng số người xin tị nạn tại Hàn Quốc là 70.254 trường hợp.Số người xin tị nạn từ năm 1994 đến năm 2012 chỉ là 5.069 người, nhưng kể từ khi Luật người tị nạn bắt đầu có hiệu lực vào tháng 7/2013, xu hướng người tị nạn đã tăng liên tục trong 6 năm liên tiếp. Cụ thể, từ 1.574 người trong năm 2013 tăng lên 9.942 người trong năm 2017 và 16.173 năm 2018. Mặc dù xu hướng này có giảm trong năm ngoái với 15.452 người, nhưng vẫn duy trì mốc 10.000 người trong hai năm liên tiếp.Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm, số lượng người đăng ký tị nạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay là 5.896 trường hợp, giảm 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái (9.278 người). Số người nhập cảnh từ nước ngoài là 2.140.851 người, giảm 80,6% so với năm ngoái (11.029.648 người).Từ tháng 1 đến tháng 4, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, trung bình mỗi tháng có trên dưới 1.000 trường hợp người đăng ký xin tị nạn; con số bình quân trong tháng 7-8, thời điểm tái bùng dịch, cũng ở vào khoảng 300 trường hợp.Một quan chức thuộc tổ chức nhân quyền người tị nạn giải thích nguyên nhân là do đường bay quốc tế bị gián đoạn, và nhiều trường hợp cũng xin tị nạn vì sợ bị trừng phạt khi trở về nước của họ liên quan tới lý do tôn giáo hoặc phát ngôn chính trị.Trong khi đó, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, trong tổng số 4.019 hồ sơ thẩm định, chỉ có 41 người (1%) được Chính phủ công nhận người tị nạn, 123 người được cấp phép lưu trú nhân đạo, tức có tổng cộng 164 người có thể lưu trú hợp pháp tại Hàn Quốc.Giấy phép cư trú nhân đạo không công nhận tư cách người tị nạn, được Bộ Tư pháp cấp nếu xét thấy người đó có thể bị đe dọa tính mạng nếu quay trở về nước.Tỷ lệ người nước ngoài được Chính phủ Hàn Quốc công nhận tư cách người tị nạn và cấp phép cư trú nhân đạo đạt 4,1%, mức thấp nhất từ khi tiến hành thống kê liên quan, thấp hơn 2% so với năm ngoái (6,1%). Nguyên nhân được phân tích là do số người đăng ký tị nạn tăng trong khi tiêu chuẩn thẩm định lại bị siết chặt hơn.