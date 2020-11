Cục diện quốc phòng Hàn-Mỹ thay đổi tùy thuộc kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : KBS News

Kết quả cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đây được phân tích sẽ làm thay đổi đáng kể các vấn đề quốc phòng quan trọng giữa Hàn Quốc và Mỹ, như mức chia sẻ chi phí quân sự hay công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Năm nay, Hàn Quốc đã đề xuất tăng 13% khoản gánh vác chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Seoul so với mức của năm ngoái là 1.036,9 tỷ won (913,9 triệu USD). Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề nghị của Seoul khiến đàm phán song phương về vấn đề này rơi vào bế tắc. Ban đầu, Tổng thống Trump yêu cầu Hàn Quốc tăng gấp 5 lần khoản đóng góp chi phí quân sự, nên nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều khả năng ông Trump sẽ tiếp tục gây áp lực cho Seoul.Ứng cử viên Joe Biden cũng yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản chi phí đóng góp quân sự nhưng mềm mỏng hơn, trên tinh thần nhanh chóng đạt được thỏa thuận và không gây tổn hại đến mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Ngoài ra, nếu ông Trump đắc cử, Washington nhiều khả năng sẽ dùng "quân bài" cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để gây áp lực yêu cầu gia tăng khoảng đóng góp chi phí quân sự, như cách đã áp dụng với quân đội Mỹ đồn trú tại Đức. Trong khi đó, ông Biden lại chỉ trích mạnh mẽ ông Trump vì liên hệ mối quan hệ đồng minh với vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ. Do đó, các chuyên gia đánh giá nếu ông Joe Biden trở thành tân Tổng thống Mỹ, việc cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc sẽ ít có khả năng xảy ra.Tuy nhiên, nếu ông Joe Biden đắc cử, công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến mà Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực nhanh chóng xúc tiến có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với chính quyền Trump. Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng ông Biden có thể sẽ yêu cầu kiểm tra chi tiết, từ khâu thảo luận về điều kiện chuyển đổi đến công tác kiểm chứng chi tiết.Điểm chung của hai ứng cử viên Tổng thống là các chính sách đối phó với Trung Quốc. Dù ai đắc cử đi chăng nữa, Mỹ cũng sẽ gia tăng yêu cầu Hàn Quốc tham gia vào chính sách chống Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự.