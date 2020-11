Lao động tự do bị giảm gần 70% thu nhập do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 2/11 đã công bố kết quả phân tích thu nhập của 1.756.000 người đăng ký hưởng trợ cấp ổn định tuyển dụng khẩn cấp do dịch COVID-19 trong vòng từ tháng 6 tới 20/7 vừa qua.Trong số những người đăng ký, có 1.098.000 người kinh doanh nhỏ lẻ, đạt 62,5%, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp theo là lao động tự do, lao động hợp đồng đặc biệt (vừa làm việc như người lao động, vừa ký hợp đồng thầu phụ với một đơn vị nào đó, như tài xế xe tải, kỹ sư lắp đặt cho công ty viễn thông) đạt 587.000 người, chiếm 33,4%. Có 71.000 người đang nghỉ việc không hưởng lương, chiếm 4%.Trên thực tế, đã có 1.490.000 người được hưởng trợ cấp. 46% trong số này thuộc nhóm 20% lao động có thu nhập thấp nhất (tính đến quý IV năm ngoái).Nhóm lao động tự do, lao động hợp đồng đặc biệt có thu nhập tháng giảm bình quân gần 70% so với trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Đặc biệt, những người có thu nhập càng thấp thì mức giảm thu nhập lại càng cao hơn.Bộ Tuyển dụng và lao động chỉ ra rằng tài liệu trên giúp xác định thu nhập hàng tháng của các đối tượng là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động bán thời gian, lao động hợp đồng đặc biệt, nhưng hệ thống vẫn chưa đầy đủ, cần phải bổ sung hoàn thiện thêm.