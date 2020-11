Xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc giảm 3,6%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/11 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc đạt 44,98 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 6 tháng liên tiếp cho tới tháng 8, nhưng quay lại xu hướng tăng vào tháng 9, và giảm trở lại trong tháng này.Tuy nhiên, do số ngày làm việc trong tháng 10 ít hơn hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái bởi có kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 10 đạt 2,14 tỷ USD, tăng 5,6%, lần đầu tăng sau 9 tháng.Xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 20,9%, duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp. Xuất khẩu ô tô tăng 15,9%, màn hình tăng 15,2%, y sinh học tăng 61,4%, máy tính tăng 15,3%, pin thứ cấp tăng 17%, điện tử gia dụng tăng 25,7%, thép tăng 2,1%. Đặc biệt, xuất khẩu y sinh học tăng 14 tháng liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu lũy kế trong năm nay đã vượt ngưỡng 10 tỷ USD.Ngược lại, do ảnh hưởng của giá dầu xuống thấp, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ và hóa dầu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đình trệ suốt gần hai năm qua.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng, nhưng xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lại giảm.Xuất khẩu của 10 cường quốc xuất khẩu hàng đầu thế giới trong vòng 8 tháng đầu năm nay đều giảm. Trong đó, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm thấp thứ 4 sau Hong Kong (giảm 1,5%), Trung Quốc (giảm 2,3%), Hà Lan (giảm 9,3%).Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết xuất khẩu vẫn đang duy trì xu hướng hồi phục, nhưng vẫn còn tồn tại các yếu tố rủi ro như dịch COVID-19 tái bùng phát, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài.Gần đây, Viện nghiên cứu công nghiệp Hàn Quốc, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đều ra báo cáo chỉ ra rằng dù kết quả Tổng thống Mỹ trong tuần này ra sao thì Washington vẫn sẽ tiếp tục tìm mọi cách kìm hãm Bắc Kinh, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quản lý các yếu tố rủi ro bên ngoài.