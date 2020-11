Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền và kimchi Hàn Quốc quý III tăng gần 40%

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 2/11 cho biết tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu mỳ ăn liền và dưa muối kimchi của Hàn Quốc trong quý III năm nay lần lượt đạt 36,3% và 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 6,5% của tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, thực phẩm.Kim ngạch xuất khẩu mỳ gói từ quý I đến quý III đạt 456 triệu USD, tăng gấp đôi so với kim ngạch xuất khẩu mỳ gói năm 2015 và dự kiến sẽ là mức cao kỷ lục trong năm nay.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết mỳ ăn liền vị cay của Hàn Quốc vẫn tiếp tục được yêu thích tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á; cùng với đó, thành công từ bộ phim "Ký sinh trùng" (Parasite) và ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (hallyu) cũng khiến đông đảo người nước ngoài biết đến mỳ ăn liền Hàn Quốc.Ngoài ra, dịch COVID-19 xuất hiện cũng được phân tích là nguyên nhân khiến xuất khẩu mỳ tôm gia tăng, do nhiều người có nhu cầu tích trữ thực phẩm tiện lợi có thời gian bảo quản dài hạn như mỳ ăn liền.Tính đến quý III năm nay, kim ngạch xuất khẩu dưa muối kimchi của Hàn Quốc đạt 190 triệu USD, phá kỷ lục kim ngạch xuất khẩu năm 2012 (160 triệu USD). Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực phân tích nguyên nhân xuất khẩu gia tăng là do nhiều gia đình chọn nấu ăn tại nhà trong mùa dịch COVID-19, đồng thời kimchi được đánh giá là món ăn làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.