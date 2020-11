Photo : YONHAP News

Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Chung-in đã có một bài viết đăng tải trên báo Hankyoreh vào ngày 2/11.Trong đó, ông Moon viết rằng việc đảng bảo thủ và một số hãng truyền thông chỉ trích rằng phát biểu của Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa và Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck là gây hại nghiêm trọng tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và lợi ích quốc gia là đã "bóp méo sự thật". Theo ông, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ phải suy xét sâu về lợi ích quốc gia, không nên chỉ trích mù quáng về vấn đề đau đầu của các quan chức ngoại giao.Trước đó, tại một cuộc họp trực tuyến do tổ chức "Asia Society" của (Mỹ) tổ chức vào ngày 25/9, Bộ trưởng Kang đã phát biểu rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ quan trọng như chiếc mỏ neo của Hàn Quốc, tuy nhiên Seoul khó tham dự vào liên minh "QUAD Plus" mà Mỹ đề xuất, bởi việc tham dự liên minh này không khác nào tự động bài trừ lợi ích quốc gia.Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck trong buổi thanh tra tại Quốc hội ngày 12/10 đã phát biểu rằng, không phải Hàn Quốc sẽ lựa chọn Mỹ trong 70 năm tới do đã từng lựa chọn Mỹ cách đây 70 năm. Trong tương lai, Hàn Quốc sẽ chỉ chọn Mỹ nếu lựa chọn đó mang lại lợi ích quốc gia.Cố vấn Moon phân tích cả hai phát biểu trên đều đặt trên điều kiện cơ bản là duy trì quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Cả hai quan chức ngoại giao của Hàn Quốc muốn nhấn mạnh rằng phải xem xét kỹ lưỡng về mặt lợi ích quốc gia trong quá trình quyết định về tính chất, phương hướng cho quan hệ đồng minh. Theo ông, một vấn đề đau đầu của các quan chức ngoại giao Hàn Quốc đó là giá trị, quan điểm lịch sử là điều quan trọng, nhưng không thể đặt lên trên lợi ích quốc gia.