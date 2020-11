Photo : YONHAP News

Quy trình bầu chọn Tổng giám đốc mới cho Tổ chức thương mại thế giới (WTO) dự kiến sẽ bị trì hoãn ít nhất một tháng do số ca nhiễm COVID-19 tại Geneva (Thụy Sĩ) gia tăng nhanh chóng.Hãng tin Bloomberg ngày 2/11 (giờ địa phương) đưa tin chính quyền bang Geneva của Thụy sĩ đã ra lệnh phong tỏa một phần trong vòng một tháng kể từ ngày 2/11, như cấm tụ tập hơn 5 người trở lên. Điều này sẽ gây trở ngại đến kế hoạch phê duyệt ứng cử viên Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala, trở thành tân Tổng giám đốc WTO.Bloomberg cho biết theo kế hoạch, các nước thành viên WTO sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao vào ngày 9/11 để đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù một phần cuộc họp có thể tiến hành theo hình thức trực tuyến, song WTO cũng đang cân nhắc việc có nên hoãn lịch trình hay không. Về điều này, người phát ngôn của WTO Keith Rockwell chưa đưa ra bình luận gì.Ngày 28/10, WTO đã nhóm họp các nước thành viên và công bố kết quả vòng tham vấn cuối cùng. Ứng cử viên đến từ Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala đã nhận được nhiều phiếu ủng hộ hơn so với Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee.Theo kế hoạch, các quốc gia thành viên WTO sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp hội đồng chung vào ngày 9/10 tới. Tuy nhiên, Mỹ, nước thành viên chủ chốt của tổ chức WTO lại ủng hộ Chánh Văn phòng Yoo và tuyên bố không ủng hộ ứng cử viên Nigeria vào vị trí lãnh đạo WTO. Do đó, có khả năng vị trí lãnh đạo này sẽ còn bỏ trống thêm một thời gian nữa.Các chuyên gia cũng dự đoán kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 sẽ ảnh hưởng đến kết quả chọn ra Tổng giám đốc WTO.Bloomberg phân tích ngay cả khi ứng cử viên đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đắc cử, thì thủ tục bầu chọn lãnh đạo mới cho WTO cũng không thể xúc tiến nhanh chóng. Bởi nếu nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1/2021, ông Biden sẽ phải dồn sức cho vấn đề nội bộ như kích thích kinh tế và ứng phó với dịch COVID-19, hơn là vấn đề WTO.