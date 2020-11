Chính trị Tổng thống Moon Jae-in gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp về thảm họa động đất 30/10

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/11 cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về những thiệt hại lớn bởi trận động đất mạnh ngoài khơi biển Aegean, vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải giữa hai nước, xảy ra vào ngày 30/10 vừa qua (giờ địa phương).



Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ sự nuối tiếc về thiệt hại do trận động đất gây ra và gửi lời an ủi sâu sắc đến những gia quyến những nạn nhân bị thiệt hại trong thảm họa này.



Phủ Tổng thống hy vọng hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả của vụ động đất, cũng như sớm kiểm soát ổn định tình hình dịch COVID-19.



Tính đến chiều ngày 2/11, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 73 người thiệt mạng và 961 người bị thương do động đất, trong khi đó con số này ở Hy Lạp là 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.



Trước đó vào khoảng 3 giờ chiều ngày 30/10 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra ở vùng biển Aegean, gần bờ biển thành phố Izmir, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ, cách đảo Samos của Hy Lạp 14 km.