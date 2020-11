Hàn Quốc chuẩn bị các kịch bản ứng phó sau bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Chỉ còn ít giờ nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 (giờ Mỹ), Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang theo dõi sát sao hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (đảng Cộng hòa) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (đảng Dân chủ), để sẵn sàng cho mọi tình huống.Một số quan chức Chính phủ ngày 3/11 cho biết, cơ quan an ninh ngoại giao của Hàn Quốc đang tập trung vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ và nắm bắt xu hướng dư luận trong nước Mỹ.Tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã thành lập nhóm chuyên trách (TF) gồm 25 người, tập trung vào các cơ quan hữu quan thuộc Bộ Ngoại giao như như Cục Bắc Mỹ, Ban Kế hoạch ngoại giao hạt nhân Bắc Triều Tiên, Ban Kế hoạch ngoại giao hòa bình, chuẩn bị các biện pháp đối phó cho từng kịch bản bầu cử Tổng thống Mỹ.Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ chuẩn bị kịch bản đàm phán với Tổng thống tương lai của Mỹ về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự chung, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến và bầu chọn Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa đang sắp xếp lịch trình chuyến thăm Washington gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, khả năng cao là vào tuần thứ hai tháng 11, thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc. Dự kiến, quan chức hai nước sẽ tập trung thảo luận về việc quản lý tình hình bán đảo Hàn Quốc, ngăn chặn miền Bắc có hành vi gia tăng căng thẳng sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Đồng thời, đây cũng được coi là dịp để Ngoại trưởng Kang tìm hiểu đội ngũ an ninh ngoại giao mới của Mỹ và những động thái liên quan sau bầu cử.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đang phân tích và chuẩn bị xem kết quả bầu cử Mỹ sẽ tác động đến các chính sách liên quan đến an ninh bán đảo Hàn Quốc và quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, như chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, đám phán chia sẻ chi phí quân sự chung. Quân đội cũng đang cẩn trọng quan sát động thái của miền Bắc, chuẩn bị cho tình huống Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.Mặc dù không thành lập nhóm chuyên trách riêng như Bộ Ngoại giao, song Bộ Thống nhất cũng đang nhóm họp nhằm xem xét chính sách Bắc Triều Tiên của ông Donald Trump và Joe Biden, cân nhắc điều chỉnh phù hợp với chính sách của Hàn Quốc.