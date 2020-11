Bắc Triều Tiên xét nghiệm COVID-19 cho hơn 10.000 người trong một tháng

Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong báo cáo mới đây cho biết tính đến ngày 29/10, Bắc Triều Tiên vẫn chưa báo cáo về ca nhiễm COVID-19.Theo WHO, tính đến ngày 22/9, miền Bắc đã xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp phản ứng chuỗi trùng hợp PCR (Polymerase Chain Reaction) cho 10.462 người, nhưng không có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, miền Bắc báo cáo có 5.368 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 8 người nước ngoài.Trong vòng từ ngày 15-22/10, có 161 người bị cách ly. Tính đến ngày 22/10, có tổng cộng 32.011 người bị cách ly tại miền Bắc để phòng ngừa COVID-19.Trước đó, Đại diện WHO tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador cho biết tính đến ngày 17/9, miền Bắc đã xét nghiệm cho 3.374 người. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng một tháng, đã có thêm khoảng 7.000 người được xét nghiệm COVID-19, cho thấy Bắc Triều Tiên đang đẩy nhanh xét nghiệm COVID-19.Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ nhận định điều này thể hiện Bắc Triều Tiên đã gia tăng được số đối tượng xét nghiệm COVID-19 nhờ có thêm trang thiết bị xét nghiệm được viện trợ từ bên ngoài.