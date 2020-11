87% người dân Hàn Quốc nhận thức nghiêm trọng về khủng hoảng khí hậu

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) và tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Greenpeace) đã đồng tiến hành một cuộc khảo sát, trong đó có 87% người được hỏi nhận định khủng hoảng khí hậu là hết sức nghiêm trọng. Trong số đó, 74% chọn lý do đưa ra nhận định trên là bởi số vụ thiên tai tăng vọt trong thời gian gần đây, như mùa mưa kéo dài kỷ lục hay bão lũ.53% số người được hỏi trả lời biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng tới "thế hệ tiếp theo", chỉ có 9% trả lời sẽ ảnh hưởng tới "thế hệ của mình". Điều này cho thấy người dân nhận thức được về mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu, nhưng chưa coi đây là một vấn đề cấp bách.Một nửa số người được hỏi cho rằng nỗ lực của từng cá nhân riêng lẻ thì sẽ gặp hạn chế trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Nhận thức này chính là lý do lớn nhất khiến họ không có quyết tâm hành động.92% số người được hỏi trả lời đang nỗ lực đối phó với khủng hoảng khí hậu bằng cách tái chế rác thải theo quy định pháp luật, 88% trả lời đang tích cực tham gia giảm thiểu sử dụng sản phẩm dùng một lần.Trả lời câu hỏi về chi phí hoặc nỗ lực của cá nhân sẵn sàng bỏ ra để giảm carbon, cứ 10 người lại có 7 người trả lời sẽ chấp nhận tăng giá điện. 36% số người được hỏi đồng ý phải hoàn tất xóa bỏ nguồn thải carbon tiêu biểu là các nhà máy phát điện bằng than đá cho tới năm 2030, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Sau đó là số người chọn thời điểm năm 2040 và 2050.24,8% người dân chọn năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng thay thế than đá, 20,8% chọn năng lượng hydro, 18,9% là năng lượng nguyên tử. Chỉ có 4,7% chọn năng lượng gió, một loại năng lượng tái tạo được yêu thích tại châu Âu.56,2% người dân đồng tình rằng Chính phủ nên cấm bán xe chạy bằng dầu diesel hoặc xăng trước năm 2040. 79,9% trả lời có ý định đổi xe chạy bằng động cơ đốt trong sang xe ô tô điện hoặc hydro trong vòng 7 năm nữa.90,9% người dân đồng tình rằng nếu không thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu thì sẽ không thể hồi phục kinh tế. Hơn 8 trên 10 người dân cho rằng sự mở rộng ngành công nghiệp thân thiện môi trường sẽ góp phần vào phát triển kinh tế, cải thiện hình ảnh quốc gia, giảm chi phí xã hội do thiên tai gây ra, tạo thêm nhiều việc làm.Cuộc khảo sát trên được KBS ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Korea Research thực hiện trong vòng 4 ngày từ 16/10 với 1.000 nam nữ trên 18 tuổi qua mạng internet. Kết quả khảo sát có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.