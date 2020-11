Photo : YONHAP News

"Wiseapp/Wiseretail", một dịch vụ cung cấp dữ liệu về hành vi của người dùng cho thị trường ứng dụng và bán lẻ của công ty phân tích dữ liệu "Ideaware", ngày 3/11 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 60.000 người dùng điện thoại (hệ điều hành Android) là người Hàn Quốc trên 10 tuổi.Trong tháng 9 năm nay, có 33.770.000 người Hàn sử dụng ứng dụng Youtube, nhiều nhất trong số các ứng dụng, với tổng thời gian sử dụng là 53,1 tỷ phút. Trong tháng 9 năm ngoái, có 33.340.000 người Hàn sử dụng ứng dụng xem video này, tổng thời gian sử dụng là 44,3 tỷ phút. Như vậy, thời gian sử dụng Youtube năm nay tăng 20% so với năm ngoái.Ứng dụng được người Hàn sử dụng nhiều thứ hai là ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakao Talk. Thời gian sử dụng Kakao Talk của tháng 9 năm nay là 22,5 tỷ phút, tăng 5% so với 21,4 tỷ phút của năm ngoái. Đứng thứ ba là ứng dụng Naver, với tổng thời gian sử dụng trong tháng 9 vừa qua là 17,2 tỷ phút, tăng 8% so với 15,9 tỷ phút của một năm trước. Các vị trí tiếp theo thuộc về Daum, Instagram, Facebook, Naver Webtoon, Kakao Page, TikTok, Netflix.Xét về tỷ lệ tăng thời gian sử dụng, Netlfix đứng đầu với mức tăng 159%, tiếp theo là TikTok 150%, Instagram 35%, Youtube 20%."Wiseapp/Wiseretail" phân tích thời gian sử dụng các ứng dụng chính đều tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.