Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 10 tăng 0,1%

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/11 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 10". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 105,61 điểm, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 6 (0%).Xét theo mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 13,3%. Đặc biệt giá nông sản tăng tới 18,7% do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài và trận bão mùa thu.Ngược lại, giá các mặt hàng công nghiệp giảm 1% do ảnh hưởng của giá dầu xuống thấp, giá điện, nước, gas giảm 4 %. Giá dịch vụ cũng giảm 0,8%. Đặc biệt, giá cước điện thoại di động giảm 21,7% nhờ khoản hỗ trợ phí viễn thông 20.000 won (17 USD) của Chính phủ; học phí bậc phổ thông trung học giảm 74,4% do một số địa phương mở rộng chính sách miễn học phí đến lớp 10.Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu dùng cơ bản theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tức không bao gồm các mặt hàng thực phẩm đồ uống, năng lượng, giảm 0,3%, mức thấp nhất sau mức giảm 0,4% tháng 9/1999.