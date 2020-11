Trung Quốc vẫn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc bất chấp COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 3/11 công bố báo cáo cho biết trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt 61,4 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, mức giảm này vẫn khả quan hơn so với mức giảm chung của tổng kim ngạch xuất khẩu (11,3%).Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc từng giảm mạnh tới 18,3% vào tháng 4, sau đó tăng hai tháng liên tiếp trong tháng 6 (9,7%) và tháng 7 (2,5%), cho thấy xu hướng cải thiện.Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 25,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu gộp cả kim ngạch xuất khẩu sang Hong Kong, đường vòng xuất khẩu sang Trung Quốc, thì tỷ lệ phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc của Hàn Quốc tăng thêm 0,8%, đạt 31,8%.Trong khi đó, hàng hóa nhập từ Hàn Quốc chiếm 8,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc, tăng 0,1%.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu quần áo, mỹ phẩm, khẩu trang, chất tẩy rửa, vật dụng vệ sinh tăng mạnh do nhu cầu tăng sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Xuất khẩu sợi dệt và khẩu trang sang Trung Quốc tăng tới 3.785,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu quần áo, hàng dệt may, mỹ phẩm cũng tăng mạnh. Xuất khẩu mỳ ăn liền tăng 51,3%, đồ uống không cồn tăng 9,6%Xuất khẩu linh kiện điện tử như chíp bán dẫn cũng đạt được kết quả tốt nhờ nhu cầu tăng cao do Trung Quốc mở rộng đầu tư vào ngành công nghiệp công nghệ cao. Xuất khẩu thiết bị lưu trữ thể rắn tăng 216,2%, bộ vi xử lý tăng 16,3%, bộ nhớ tăng 5,7%.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) trong báo cáo tháng 8 đánh giá kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục hồi phục chủ yếu nhờ nhu cầu đầu tư, tiêu dùng tư nhân cải thiện. Sự hồi phục tiêu thụ nội địa của Trung Quốc như tiêu dùng, đầu tư xây dựng, sẽ có thể góp phần gia tăng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc.