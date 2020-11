Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng lên ngưỡng ba con số sau ba ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ sáng ngày 4/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 118 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 98 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 20 ca nhập ngoại. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên thành 26.925 người. Như vậy, số ca nhiễm mới tăng trở lại ngưỡng ba con số sau ba ngày.Số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng lên gấp đôi so với ngày hôm trước (46 ca). Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi có 41 ca nhiễm mới, thủ đô Seoul 39 ca, tỉnh Nam Chungcheong 10 ca. Ngoài ra, thành phố Incheon ghi nhận 4 ca, thành phố Busan, Daegu, Daejeon và đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Trong số 20 ca nhiễm nhập ngoại, có 11 người nước ngoài, 9 người Hàn. 11 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, 9 người còn lại cho kết quả dương tính trong quá tình cách ly tại cộng đồng.Có thêm 106 người được dỡ bỏ cách ly, nâng tổng số người được dỡ bỏ cách ly trong nước lên 24.616 người (91,42%). Vẫn còn 1.835 người đang được cách ly điều trị, trong đó có 53 người trong tình trạng nguy kịch. Thêm 2 ca tử vong trong ngày 3/11, nâng số ca tử vong lên 474 người, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,76%.Một nhân viên đài truyền hình làm công tác đưa tin tại Tòa thị chính Seoul bị kết luận nhiễm COVID-19, nối tiếp ca nhiễm ghi nhận vào ngày 3/11 cũng là một phóng viên thuộc đơn vị truyền thông khác đưa tin ở Tòa thị chính. Hiện tại, Tòa thị chính đang đóng cửa Phòng truyền thông để tiến hành xét nghiệm toàn bộ những người ra vào địa điểm này.Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân hết sức chú ý, do số ca nhiễm mới được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác nhau, như quán bar, quán ăn, buổi tụ tập giađình, trường học; đeo khẩu trang trước và sau bữa ăn, và ở tất cả các địa điểm có thể đeo khẩu trang, như phòng thay đồ.Chính quyền thành phố Seoul sẽ áp dụng xử phạt 100.000 won (88 USD) với các trường hợp không đeo khẩu trang từ ngày 13/11.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, như tư vấn cho những người có vấn đề về tâm lý do dịchCOVID-19 kéo dài.