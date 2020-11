Giá trị mua sắm trực tuyến tháng 9 tại Hàn Quốc tăng 30%

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của lệnh giãn cách xã hội nhằm phòng ngừa dịch COVID-19, giao dịch trực tuyến tháng 9 của Hàn Quốc đã tăng hơn 30% so với năm ngoái.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/11 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 9/2020". Trong tháng 9, tổng giao dịch mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc đạt 14.720,8 tỷ won (12,95 tỷ USD), tăng 3.459,4 tỷ won (3,04 tỷ USD) so với một năm trước, tức tăng 30,7%.Xét theo mặt hàng, do người dân tăng sử dụng các dịch vụ giao hàng ăn uống nên mua sắm trực tuyến hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống tăng lần lượt 76,8% và 91,1%. Ngoài ra, mua sắm trực tuyến các mặt hàng sinh hoạt, bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, cũng tăng tới 58% do người dân dành nhiều thời gian ở nhà để tuân thủ giãn cách xã hội.Ngược lại, mua sắm trực tuyến các sản phẩm du lịch, dịch vụ giao thông giảm 58,6%, dịch vụ văn hóa, giải trí giảm 74,9%, giảm mạnh so với một năm trước.Trong mua sắm trực tuyến, giao dịch qua điện thoại đạt 9.533,2 tỷ won (8,4 tỷ USD), tăng 30,9% so với một năm trước, chiếm 64,8% tổng giao dịch trực tuyến, tăng 0,1% so với tháng 9 năm ngoái. Trong các giao dịch mua sắm qua điện thoại, dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất (94,8%), tiếp đến là túi xách (78,3%), sản phẩm du lịch và dịch vụ giao thông (78,2%).Trong quý III năm nay, mua sắm online trực tiếp từ nước ngoài đạt 958,1 tỷ won (843,3 triệu USD), tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mua sắm từ Liên minh châu Âu (EU) tăng 25,2%, Trung Quốc tăng 28,3%. Mặt hàng quần áo, sản phẩm thời trang tăng 15,4%, thực phẩm và đồ uống tăng 21,3%.Ngoài ra, doanh số bán hàng trực tiếp ra nước ngoài đạt 1.616 tỷ won (1,42 tỷ USD), tăng 5,9% so với quý III năm ngoái, trong đó mỹ phẩm tăng 12,2%, đĩa nhạc, video, nhạc cụ tăng 68,2%.