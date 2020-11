Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban tình báo tại Quốc hội hôm 3/11, Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra chỉ thị điều tra về vụ việc một công chức Hàn Quốc bị quân đội miền Bắc sát hại trên biển Tây hồi tháng 9 vừa qua.Theo tin tình báo, việc miền Bắc đã có động thái tìm kiếm thi thể nạn nhân được phân tích là do Chủ tịch Kim Jong-un ra chỉ thị điều tra nguồn cơn vụ việc. Được biết, Bắc Triều Tiên đã từng thông báo kết quả điều tra nội bộ vụ việc trong một thông báo ngày 25/9.Liên quan đến tình hình sức khỏe của chủ tịch Kim Jong-un, Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết cân nặng hiện tại của ông Kim là 140 kg, tăng 6 đến 7 kg mỗi năm kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, song không có dấu hiệu bất thường đặc biệt nào về sức khỏe do vẫn còn trẻ.Ngoài ra, Cơ quan này báo cáo rằng Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, không chỉ tham gia điều hành công việc ngoại giao và an ninh mà còn tham gia vào toàn bộ công việc điều hành đất nước. Bà Kim cũng được cho là sẽ được thăng chức tại Đại hội đảng lần thứ 8 tháng 1 năm sau.Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng cho biết Bắc Triều Tiên đang xây dựng hai tàu ngầm mới có thể chở tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), thông số cụ thể đang được phân tích làm rõ.Về việc Bắc Triều Tiên công khai đổi tên "Bộ Lực lượng vũ trang nhân dân" thành "Bộ Quốc phòng", NIS cho rằng động thái này là do miền Bắc muốn làm nổi bật hình ảnh quốc gia bằng cách sử dụng từ ngữ thông dụng quốc tế.Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cơ quan tình báo cho biết không quan sát thấy dấu hiệu khiêu khích đặc biệt của Bình Nhưỡng.