Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ giảm bình quân 4,2% vào kế sau năm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc ngày 4/11 công bố kết quả phân tích xu hướng xuất khẩu sang Mỹ trong vòng 30 năm (1988-2018). Theo đó, trong 8 năm sau năm diễn bầu cử Tổng thống Mỹ ở giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu bình quân sang Mỹ giảm 4,2%.8 năm sau năm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ là 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 và 2017. Trong số đó, có 5 năm xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng âm. Ngoại trừ 2009 là năm chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì tỷ lệ tăng trưởng bình quân xuất khẩu sang Mỹ của 8 năm trên cũng là -2,1%. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ trong 22 năm còn lại tăng trưởng bình quân 8,2%.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc phân tích điều này là do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ bị giảm, dựa trên lý thuyết "chu kỳ kinh tế có tính chính trị" mà hai nhà kinh tế học người Mỹ William Nordhaus và Edward Tufte đưa ra.Theo lý thuyết này, trong năm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ, thì Tổng thống đương nhiệm hoặc đảng cầm quyền sẽ sử dụng các chính sách tài chính, tiền tệ khuếch trương nhằm tái đắc cử. Do vậy, trong năm tiếp theo sau bầu cử, nền kinh tế Mỹ có khuynh hướng bị co hẹp sau một thời gian quá nóng, nên GDP của Mỹ sẽ giảm, ảnh hưởng tới xuất khẩu của Hàn Quốc.Trên thực tế, trong 8 lần bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ sau năm 1988, có 6 lần GDP của Mỹ giảm vào năm kế tiếp năm diễn ra bầu cử Tổng thống.FKI cho biết ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc chịu ảnh hưởng lớn nhất sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Xuất khẩu thép của Hàn Quốc sang Mỹ trong năm sau năm bầu cử Tổng thống giảm bình quân 8,1%, trong khi lại đạt tăng trưởng bình quân 20,7% vào các năm còn lại, chênh lệch tới 28,8%. FKI giải thích ngành công nghiệp thép là một ngành nhạy cảm, bị Mỹ áp đặt nhiều biện pháp bảo hộ mậu dịch như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, nên bị ảnh hưởng lớn.Xuất khẩu ô tô sang Mỹ giảm bình quân 6,9% vào các năm kế sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng tăng bình quân 13,8% trong các năm khác, chênh lệch 20,7%. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như chíp bán dẫn, máy móc thông thường, thiết bị viễn thông cũng là những lĩnh vực có sự chênh lệch lớn về xuất khẩu vào năm sau năm bầu cử Tổng thống Mỹ và các năm còn lại.Một quan chức FKI phân tích do dịch COVID-19, nền kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái, thêm vào đó là mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Do vậy, Chính phủ Seoul cần đàm phán thương mại với Chính phủ Washington để hỗ trợ các ngành công nghiệp xuất khẩu chính sang Mỹ trong năm sau.