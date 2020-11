Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 4/11 đã tới thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm, hối thúc Bắc Triều Tiên khôi phục kênh liên lạc liên Triều.Tham dự lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ tham quan Bàn Môn Điếm vào sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lee bày tỏ hy vọng cánh cửa quan hệ liên Triều đang bị đóng băng sẽ được khơi thông. Trong đó, ông Lee đề cập tới việc khôi phục kênh liên lạc liên Triều.Bộ trưởng Thống nhất hy vọng kênh liên lạc giữa Ngôi nhà tự do của miền Nam và Lầu gác Bàn Môn (Panmungak) của miền Bắc sẽ được nối lại. Ngoài ra, Văn phòng liên lạc liên Triều cũng phải được khôi phục hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Ông Lee nhấn mạnh việc thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc là điều cơ bản để khôi phục quan hệ liên Triều.Tiếp đó, Bộ trưởng Lee đề xuất tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, cho phép đi lại tự do giữa hai miền Nam-Bắc trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Ông Lee cho rằng nên nối lại chương trình đoàn tụ dù là quy mô nhỏ, xét tới tính chất cấp thiết của vấn đề này. Nếu việc tổ chức đoàn tụ gặp khó khăn do COVID-19 thì hai bên có thể xúc tiến đoàn tụ qua vieo hay trao đổi thư từ.Trả lời phỏng vấn của báo giới, Bộ trưởng Lee nhấn mạnh quan hệ liên Triều có khả năng sẽ được cải thiện hơn nhân bầu cử Tổng thống Mỹ và Đại hội đảng Lao động miền Bắc dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1 năm sau.Liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Lee cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kiên định xúc tiến lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.