Tổng thống Moon Jae-in đeo khẩu trang hình nhân vật webtoon trong cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Nhân Ngày truyện tranh 3/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã giới thiệu về một chiếc khẩu trang in hình nhân vật truyện tranh mạng (webtoon) trong cuộc họp Nội các.Lúc sắp kết thúc cuộc họp Nội các trực tuyến cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã lấy ra chiếc khẩu trang do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sản xuất, giới thiệu rằng đây là một sản phẩm nhằm khích lệ các doanh nghiệp sản xuất nội dung webtoon, vốn được đánh giá là lĩnh vực "Hallyu" mới tiêu biểu cho các nội dung Hàn Quốc.Chiếc khẩu trang mà Tổng thống giới thiệu vẽ hình nhân vật "Kim Hyeon", nhân vật chính trong truyện tranh mạng mang tên "TEN" của tác giả Lee Eun-jae. "TEN" có nội dung về một học sinh bị bạn bè xa lánh ở trường học, nỗ lực thoát khỏi nạn bạo lực học đường.Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Yang-woo cho biết nền tảng webtoon của Hàn Quốc đang đi đầu thị trường hoạt hình số tại các nước. Việc vẽ nhân vật webtoon lên khẩu trang sẽ vừa giúp ích cho xuất khẩu, vừa là niềm an ủi cho thanh thiếu niên trong mùa dịch COVID-19.Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nhiều học sinh chắc hẳn cảm thấy rất bức bối khi phải đeo khẩu trang thường xuyên, do vậy việc đeo khẩu trang có hình nhân vật webtoon mang ý nghĩa khuyến khích giới trẻ đeo khẩu trang. Tổng thống đề nghị các bộ ngành không do dự mà hãy đưa ra nhiều ý tưởng mới tương tự.