Hàn Quốc giới thiệu kinh nghiệm phòng dịch với quan chức ngoại giao các nước

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/11 cho biết sẽ tổ chức "Buổi giới thiệu trực tuyến chính sách an toàn, thiên tai sự cố năm 2020" dành cho quan chức ngoại giao các nước đóng tại Hàn Quốc vào ngày 5/11.Thể theo đề nghị của một số nước mong muốn Hàn Quốc chia sẻ tình hình đối phó dịch COVID-19, sự kiện trên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề "Các biện pháp đối phó COVID-19 cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc".Sự kiện có sự tham gia của Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Tư pháp, Cơ quan phòng cháy chữa cháy, chính quyền thành phố Seoul, giới thiệu về tình hình quản lý cách ly tại nhà, quy trình nhập cảnh vào Hàn Quốc, hướng dẫn về các phương án đối phó khi phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng.Từ năm 2018, Bộ Hành chính và an toàn tổ chức định kỳ buổi phổ biến chính sách an toàn, thiên tai, sự cố dành cho các quan chức ngoại giao nước ngoài đóng tại Hàn Quốc, xét tới việc người nước ngoài sẽ gặp khó khăn khi ứng phó với thiên tai, sự cố do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.Dựa trên kiến nghị trước đó, từ cuối năm ngoái, Bộ Hành chính và an toàn đã triển khai hệ thống thông báo thông tin về người nước ngoài bị thương, tử vong khi xảy ra thiên tai sự cố. Nhờ đó, trong vòng từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, đã có 41 trường hợp người nước ngoài bị thiệt hại trong các vụ sạt lở, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, sự cố dưới nước được thông báo tới Đại sứ quán các nước.Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young cam kết trong thời gian tới, Bộ sẽ nỗ lực hết sức để không chỉ người dân trong nước mà người nước ngoài cũng có thể an tâm khi sinh sống tại Hàn Quốc.