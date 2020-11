Kết hôn đa văn hóa ở Hàn Quốc tăng ba năm liên tiếp

Photo : Getty Images Bank

Theo báo báo "Thống kê biến động dân số đa văn hóa năm 2019" công bố ngày 5/11, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết số cặp kết hôn đa văn hóa năm ngoái là 24.721 cặp, tăng 948 cặp (4%) so với năm 2018.Kết hôn đa văn hóa là người Hàn Quốc lấy vợ hoặc chồng là người nước ngoài hoặc người nhập tịch.Kết hôn đa văn hóa tại Hàn Quốc đạt đỉnh điểm vào năm 2010 với 35.100 cặp, sau đó giảm liên tục trong 6 năm liên tiếp, và bắt đầu có xu hướng tăng trở lại từ năm 2017 (21.900 cặp). Các cặp vợ chồng đa văn hóa chiếm 10,3% trong tổng số cặp kết hôn ở Hàn Quốc năm 2019, tăng 1,1% so với số liệu năm 2018. Trong đó, trường hợp vợ là người nước ngoài chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 69,3%, trường hợp chồng là người nước ngoài chiếm 17,2% và trường hợp có vợ hoặc chồng đã nhập tịch là 13,5%.Độ tuổi kết hôn bình quân lần đầu trong kết hôn đa văn hóa đối với người chồng là 36,8 tuổi, và đối với người vợ là 28,4 tuổi, tăng lần lượt 0,4 và 0,1 tuổi so với năm 2018.Xét theo quốc tịch, trường hợp vợ là người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với 30,4%, tiếp sau đó là vợ người Trung Quốc (20,3%) và Thái Lan (8,3%).Số vụ ly hôn trong gia đình đa văn hóa là 9.868 vụ, giảm 386 vụ (3,8%) so với năm 2018, chiếm 8,9% trong tổng số các vụ ly hôn ở Hàn Quốc. Thời gian hôn nhân trung bình của gia đình đa văn hóa ly hôn là 8,6 năm, lâu hơn 4,5 năm so với chỉ số này ở năm 2009. Số trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa năm 2019 là 17.939 trẻ, giảm 140 trẻ so với năm 2018, xu hướng giảm liên tiếp 7 năm. Tỷ trọng trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa so với toàn bộ số trẻ sinh ra ở Hàn Quốc là 5,9%, mức cao nhất từ trước đến nay. Quốc tịch người mẹ chiếm nhiều nhất là Việt Nam với 38,2%, tiếp theo là Trung Quốc 19,9% và Philippines 6.1%.