Hàn Quốc họp bàn đối sách kinh tế sau bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Yong-bum sáng ngày 5/11 đã chủ trì cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô, thảo luận về tác động của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tới xu hướng thị trường tài chính trong và ngoài nước, nền kinh tế và biện pháp đối phó trong tương lai.Thứ trưởng Kim Yong-bum cho biết thị trường tài chính trong các phiên giao dịch tăng giảm theo diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng vẫn ổn định hơn so với các cuộc bầu cử Tổng thống trước đó. Thị trường chứng khoán lớn như Mỹ, châu Âu và châu Á đều tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch. Thứ trưởng Kim dự đoán trong trường hợp xác nhận ứng cử viên đắc cử bị hoãn do yêu cầu tái kiểm phiếu hoặc khiếu nại, biến động tài chính còn kéo dài.Ông Kim Yong-bum cũng cho biết cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay đều duy trì chính sách nới lỏng kinh tế vĩ mô để khắc phục thiệt hại kinh tế do tái bùng phát dịch COVID-19. Do đó, Hàn Quốc cần đưa ra những đối sách nhanh chóng để kích thích khôi phục nền kinh tế sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.Về tình hình kinh tế gần đây, Thứ trưởng Kim cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý III/2020 có dấu hiệu tích cực, hoạt động sản xuất công nghiệp, đầu tư và tiêu dùng trong tháng 9 tăng gấp ba lần, chỉ số tâm lý tiêu dùng và chỉ số môi trường kinh doanh tháng 10 đều ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 11 năm 6 tháng trở lại đây. Do đó, Thứ trưởng Kim tự tin rằng nền kinh tế sẽ có thể sớm hồi phục.