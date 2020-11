Quân đội Hàn Quốc điều tra vụ một nam giới miền Bắc vượt hàng rào thép gai ở biên giới

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin quân đội ngày 5/11 cho biết Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc chiều ngày 4/11 đã cử một đoàn kiểm tra tới sư đoàn đóng tại khu vực phát sinh vụ một người đàn ông Bắc Triều Tiên vượt qua hàng rào dây thép gai xuống miền Nam, để kiểm tra về tình hình tác chiến, tình trạng trang thiết bị. Đây cũng là đơn vị từng để lọt một binh sĩ miền Bắc tới gõ cửa trạm gác ở khu vực biên giới rồi bày tỏ ý định xin hàng vào tháng 10 năm 2012.Vào khoảng 7 giờ 25 phút tối ngày 3/11, thiết bị giám sát của quân đội phát hiện một người đàn ông Bắc Triều Tiên tiếp cận hàng rào thép gai ở biên giới liên Triều tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon. Sau hơn 14 tiếng tác chiến tìm kiếm, vào lúc 9 giờ 50 phút sáng 4/11, quân đội đã bắt được người này một cách an toàn, không xảy ra xung đột nào.Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ xem đơn vị trên có theo dõi camera cảm ứng nhiệt theo thời gian thực vào thời điểm người đàn ông miền Bắc vượt qua hàng rào thép gai hay không, lý do chậm trễ điều động binh lực, và nguyên nhân cảm ứng lắp đặt ở hàng rào thép gai không hoạt động. Thông thường, khi có người hoặc động vật vượt qua hàng rào thép gai, cảm ứng sẽ báo động, đơn vị phụ trách sẽ được điều động tới hiện trường trong vòng 5 phút. Vậy nhưng, trong vụ việc lần này, hệ thống lại không hoạt động. Mặc dù quân đội giải thích đã cử nhóm tìm kiếm cơ động tới hiện trường, nhưng rõ ràng là việc điều động giai đoạn đầu đã bị chậm trễ.Người đàn ông Bắc Triều Tiên nói trên đã bị bắt sau hơn 14 tiếng, ở địa điểm cách hàng rào thép gai 1,5 km phía miền Nam. Quân đội giải thích do vẫn chưa bước vào mùa đông hoàn toàn, cây cối vẫn còn rậm rạp và do ảnh hưởng bởi địa hình nên thiết bị giám sát bị điểm mù, không thể quan sát hết. Có thể người đàn ông miền Bắc đã ẩn náu nơi nào đó trên núi.Dựa theo kết quả điều tra, quân đội sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm nếu phát hiện các vấn đề về tác chiến, bảo trì trang thiết bị.Vào năm 2012, khi xảy ra một binh sĩ Bắc Triều Tiên "gõ cửa xin hàng", một loạt quan chức liên quan của đơn vị phụ trách như Sư đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng đã bị bãi chức.Cho tới thời điểm hiện tại, quân đội miền Bắc vẫn chưa có động thái nào đặc biệt.Mặt khác, Trưởng phòng Truyền thông, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Jun-rak ngày 5/11 xác nhận người đàn ông nói trên đã bày tỏ ý định quy hàng miền Nam, nhưng từ chối giải thích thêm do quân đội đang phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng.