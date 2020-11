Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 9 thặng dư hơn 10,2 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/11 cho biết cán cân vãng lai tháng 9 đạt 10,21 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà thặng dư tháng thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là quy mô thặng dư lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2018 (11,24 tỷ USD).Thặng dư cán cân vãng lai từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay đạt 43,4 tỷ USD, vượt mức thặng dư cùng kỳ năm ngoái.Trước hết, thặng dư cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, đạt 12,02 tỷ USD, tăng 3,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu đạt 49,85 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 37,83 tỷ USD, cả hai chỉ số đã quay lại xu hướng tăng trưởng sau 7 tháng. Nguyên nhân được phân tích là do xuất khẩu chíp bán dẫn và ô tô tăng mạnh lần lượt là 12,4% và 24,3%.Thặng dư cán cân dịch vụ ghi nhận thâm hụt 2,04 tỷ USD, song mức thâm hụt giảm 220 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thâm hụt cán cân du lịch đạt 430 triệu USD, thu hẹp 370 triệu USD so với tháng 9 năm 2019.Cán cân thu nhập sơ cấp, bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, thặng dư 610 triệu USD, nhưng co hẹp 930 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái (1,54 tỷ USD) do thu nhập từ cổ tức giảm.Trong tháng 9, tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 8,91 tỷ USD. Đầu tư của người Hàn ra nước ngoài và đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng lần lượt là 4,26 tỷ USD và 1,25 tỷ USD. Đầu tư chứng khoán của người Hàn ra nước ngoài và đầu tư chứng khoán của người nước ngoài vào thị trường trong nước cũng tăng lần lượt là 3,02 tỷ USD và 1,54 tỷ USD.