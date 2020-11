Photo : KBS News

Hãng CJ ENM và Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc cho biết đã có 4,4 triệu người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới tham gia sự kiện "KCON:TAC mùa 2" được tổ chức trên các nền tảng kỹ thuật số như Youtube, TVING, KT SEEZN, AIS, Smart Communication, trong vòng 10 ngày từ 16-25/10. Quy mô người hâm mộ tham gia lần này cao gấp 4 lần so với sự kiện KCON được tổ chức trực tiếp 24 lần trong vòng 8 năm qua.KCON, viết tắt của K-culture Convention (Hội chợ văn hóa Hàn Quốc), là một sự kiện do công ty CJ ENM tổ chức từ năm 2012, tại nhiều quốc gia châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương, nhằm lan rộng lối sống Hàn Quốc (K-Lifestyle) ra toàn thế giới.Sự kiện "KCON:TAC mùa 2" lần này gồm nhiều chương trình đa dạng như biểu diễn K-POP của 27 nghệ sĩ, như AB6IX, A.C.E, ATEEZ, CLC, DAY6, Mamamoo, Sunmi.Ngoài ra, còn có chương trình "KCON STUDIO X DIA TV" quảng bá với thế giới về lối sống Hàn Quốc, với nhiều chủ đề đa dạng như trò chơi, ẩm thực, thời trang Hàn Quốc. Người hâm mộ có thể theo dõi video học trang điểm theo các nhân vật chính trong truyện tranh Hàn Quốc quay trên bối cảnh nhà truyền thống Hàn Quốc, video mặc Hanbok như trong truyện tranh, video giới thiệu về công thức nấu món ăn truyền thống Hàn Quốc qua game.Trong khuôn khổ sự kiện còn có chương trình gặp gỡ trực tuyến người hâm mộ do ca sĩ Eric Nam và thành viên Hani của nhóm EXID dẫn chương trình, sử dụng các công nghệ mới để trò chuyện trực tuyến một các sống động theo thời gian thực.Một chương trình khác là "Pop Up Class" cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, với các lớp học ở nhiều lĩnh vực đa dạng do các nghệ sĩ chia sẻ, như lớp học đá bóng của WOODZ, lớp học chỉnh sửa video của nhóm Verivery, lớp học ảo thuật của ảo thuật gia Choi Hyun-woo.Công ty CJ ENM cho biết nhờ phối hợp với Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc, sự kiện "KCON:TAC mùa 2" giới thiệu về nhiều nội dung văn hóa Hàn Quốc đa dạng hơn, ứng dụng nhiều công nghệ mới. Nhờ đó, sự kiện đã quy tụ được sự tham gia của 4,4 triệu khán giả cả các chương trình miễn phí và thu phí trong vòng 10 ngày. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tổ chức song song sự kiện này cả trực tiếp và trực tuyến, đi tiên phong trong việc đưa nền văn hóa Hàn Quốc ra toàn thế giới.