Số ca nhiễm COVID-19 mới ba ngày liên tiếp ở ngưỡng ba con số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 145 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 27.195 người.Số ca nhiễm mới tăng thêm 20 người so với một ngày trước, ba ngày liên tiếp ở ngưỡng ba con số, sau ngày 4/11 (118 ca), ngày 5/11 (125 ca). Số lượng 145 ca nhiễm mới cũng là số ca nhiễm cao kỷ lục trong vòng hai tuần qua, kể từ sau ngày 23/10 (155 ca).Trong số các ca nhiễm mới cùng ngày, có 117 ca nhiễm trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại. Nếu gộp cả các ca lây nhiễm trong cộng đồng và nhập ngoại thì thủ đô Seoul ghi nhận 40 ca, tỉnh Gyeonggi 47 ca. Có tổng cộng 7 tỉnh, thành phố trên cả nước phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới.Số lượng ca nhiễm tập thể liên quan tới một nhân viên làm việc ở trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty bảo hiểm nhân thọ Shinhan và thẻ Shinhan ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong đã tăng lên tới 30 người. Dự kiến số ca lây nhiễm sẽ còn gia tăng do cơ quan phòng dịch vẫn đang xét nghiệm với gia đình của nhân viên này và nhân viên của các doanh nghiệp khác làm cùng tòa nhà. Ngoài ra, vẫn xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể mới rải rác ở Seoul, tỉnh Nam Chungcheong, tỉnh Nam Gyeongsang.Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tăng thêm 1 người, thành 50 người. Có thêm 1 ca tử vong trong ngày 5/11, nâng tổng số ca tử vong lên 476 người, tỷ lệ tử vong là 1,75%.Từ ngày 7/11, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội mức 1 trên phạm vi toàn quốc, dựa theo chế độ giãn cách xã hội mới gồm 5 mức.Cơ quan phòng dịch cho biết trong vòng một tuần qua, số ca nhiễm mới đạt bình quân 92,1 ca/ngày, riêng tại Seoul và các địa phương lân cận là 69,1 ca/ngày, tương đương tiêu chuẩn áp dụng giãn cách xã hội mức 1.Tuy nhiên, nếu xu hướng gia tăng vẫn tiếp diễn như hiện nay ở Seoul và các địa phương lân cận, Chính phủ có thể sẽ nâng lên mức giãn cách 1,5, do đó người dân cần phải tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch.Các địa phương có thể tự điều chỉnh áp dụng mức giãn cách xã hội khác nhau tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương mình. Hiện tại, thành phố Cheonan và Asan (tỉnh Nam Chungcheong) đang duy trì giãn cách xã hội mức 1,5.Với giãn cách xã hội mức 1, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các địa điểm được phân loại là cơ sở quản lý phòng dịch trọng điểm và quản lý thông thường. Ngoài ra, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, khi tụ tập biểu tình, hoặc tại các cơ sở y tế.Cơ quan phòng dịch cho biết bắt đầu từ ngày 13/11, người nào vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ có thể bị xử phạt hành chính tối đa 100.000 won (89 USD).