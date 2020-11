Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 5/11, đã tiếp nhận tổng cộng 94 ca tử vong sau khi tiêm phòng cúm. Trong đó, 87 ca được Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin điều tra dịch tễ học và kết luận không có mối liên hệ giữa nguyên nhân tử vong với việc tiêm vắc-xin phòng cúm. 7 ca còn lại vẫn trong quá trình điều tra dịch tễ học.Trong cuộc họp đối phó nhanh với Ban điều tra thiệt hại do tiêm phòng vắc-xin hôm 4/11, Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết kết quả điều tra 4 ca tử vong cho thấy không xuất hiện triệu chứng nặng do tiêm phòng cúm như phản ứng sốc phản vệ (anaphylaxis). Ngoài ra, cơ quan này cũng không phát hiện thêm trường hợp tương tự trong số những người tiêm chủng cùng ngày, cùng số hiệu vắc-xin và cùng cơ sở y tế với bệnh nhân tử vong.Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Jung Eun-kyeong khuyến cáo dịch cúm năm nay có vẻ đến muộn hơn cho với mọi năm nên người dân không cần vội vàng tiêm chủng vào ngày sức khỏe yếu, khi đến tiêm chủng nhất định phải cho bác sĩ biết về các lịch sử bệnh lý và dị ứng.Trong một tin liên quan, Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết từ ngày 5/11, dự án tiêm phòng cúm quốc sẽ được triển khai với đối tượng là người khuyết tật từ 19 đến 61 tuổi được hưởng lương, tiền hỗ trợ và trợ cấp y tế.Người dân trước khi đi tiêm có thể tra cứu trung tâm y tế, bệnh viện và đặt lịch trước tại trang web tiêm phòng chính chức của Cơ quan quản lý phòng dịch (https://nip.cdc.go.kr/irgd/index.html).