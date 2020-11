Các ngân hàng đầu tư thế giới tăng tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 6/11 cho biết cuối tháng 10, 9 ngân hàng đầu tư (IB) lớn ở nước ngoài đã điều chỉnh tăng dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc xuống mức bình quân -1,2%, tăng 0,2% so với cuối tháng 9.Trong lần điều chỉnh này, các ngân hàng đầu tư quốc tế đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của 10 quốc gia châu Á, trong đó có 7 nước gồm Hàn Quốc có chỉ số tăng trưởng kinh tế được điều chỉnh tăng. Điều này cho thấy, các chuyên gia có cái nhìn lạc quan hơn về khả năng hồi phục kinh tế.9 ngân hàng đầu tư lớn ở nước ngoài bao gồm Barclays, Bank of America, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, ngân hàng Liên minh Thụy Sĩ (USB) và công ty chứng khoán Nomura của Nhật Bản.9 ngân hàng đầu tư này cũng đã điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 của Hàn Quốc từ 3,2% lên 3,3%.Dự báo chỉ số tăng trưởng lần này dựa trên các tiêu chuẩn tính đến cuối tháng 10. Ngoài ra, IB đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ tùy thuộc vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.Trong một báo cáo gần đây, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai nhận định so với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đắc cử thì xuất khẩu Hàn Quốc sẽ tăng trung bình từ 0,6% đến 2,2% và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cũng cao hơn từ 0,1% đến 0,4%. Viện nghiên cứu tài chính Woori cũng dự báo kịch bản tương tự nếu ông Biden trúng cử, tức tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ tăng từ 0,1% đến 0,3%.