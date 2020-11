Viện nghiên cứu tài chính dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,2% năm nay

Photo : YONHAP News

Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô thuộc Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF) Park Sung-wook trong buổi thảo luận "Xu hướng tài chính 2020 và triển vọng 2021" ngày 5/11 đã dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1,2% trong năm nay và 2,9% trong năm sau.Ông Park nhận định tỷ lệ tăng trưởng sẽ giảm trong năm nay do tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều bị đình trệ vì cú sốc COVID-19, sau đó sẽ hồi phục tương đối vào năm sau.Theo chuyên gia này, nếu nhu cầu trong và ngoài nước được hồi phục sau khi vắc-xin COVID-19 được phát triển và phổ biến, các chính sách tài chính, tiền tệ nới lỏng được triển khai, thì xuất khẩu và đầu tư có thể tăng trở lại.Tuy nhiên, dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm sau 2,9% được đặt trên điều kiện là dịch COVID-19 được kiểm soát trong mùa đông năm nay, vắc-xin COVID-19 được phê chuẩn đưa vào sử dụng vào đầu năm sau, các nước lớn bắt đầu nhập vắc-xin.Giả định nền kinh tế bắt đầu hồi phục ngay từ nửa đầu năm sau, sau khi vắc-xin COVID-19 được phê chuẩn, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc cả năm sau sẽ có thể đạt tới 3,5%.Cụ thể, tiêu dùng tư nhân được dự báo tăng trưởng -4,5% trong năm nay và 2,7% trong năm sau. Đầu tư thiết bị tăng 6,1% trong năm nay và 4% trong năm sau, đầu tư xây dựng tăng -1% trong năm nay và 1,3% trong năm sau, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng -3,9% năm nay và 5,8% năm sau, tổng kim ngạch nhập khẩu là -4,4% năm nay và 4,1% năm sau.Lĩnh vực tiêu dùng tư nhân được hồi phục do các chủ thể kinh tế bắt đầu thích ứng với tình hình COVID-19, thận trọng nối lại các hoạt động kinh tế, thêm vào đó là ảnh hưởng tích cực từ các chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, do người dân vẫn còn lo ngại lây nhiễm dịch COVID-19 nên sẽ mất tương đối thời gian để tiêu dùng tư nhân có thể quay trở lại như mức trước khi xảy ra dịch.Đầu tư thiết bị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, do các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư ở lĩnh vực chíp bán dẫn và Chính phủ xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc. Đầu tư xây dựng sẽ chuyển từ tăng trưởng âm sang tăng trưởng dương do Chính phủ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội.Lao động có việc làm sẽ giảm 180.000 người trong năm nay, tăng 120.000 người trong năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp năm nay được dự báo là 4,2%, giảm xuống 3,9% vào năm sau.Theo Trưởng phòng Park, sự hồi phục kinh tế sẽ giúp cải thiện tình hình tuyển dụng trong năm 2021. Tuy nhiên, xu hướng giảm dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) bắt đầu từ năm ngoái là yếu tố hạn chế xu hướng tăng lao động có việc làm.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng được dự báo là 0,5% trong năm nay và 0,8% trong năm sau. Cán cân vãng lai sẽ thặng dự 58,9 tỷ USD trong năm nay và 62,3 tỷ USD trong năm sau. Tỷ giá hối đoái won/USD năm sau được dự đoán sẽ duy trì ở mức 1.125 won đổi 1 USD.