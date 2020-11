Ba nước Hàn-Trung-Nhật hợp tác thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung

Photo : YONHAP News

"Diễn đàn công nghiệp nội dung văn hóa Hàn-Trung-Nhật lần thứ 13" đã được tổ chức trực tuyến vào này 5/11, với sự tham gia của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và công nghiệp Nhật Bản và Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc.Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về tác động của COVID-19 đối với ngành công nghiệp nội dung của mỗi quốc gia và vai trò của nội dung sau thời kỳ COVID-19.Dựa trên nội dung thảo luận, quan chức phụ trách vấn đề nội dung văn hóa của ba nước đã ra tuyên bố chung, nhất trí chia sẻ chính sách quảng bá và sử dụng nội dung nhằm mục đích giao lưu, trao đổi nội dung giữa các nước trong thời đại không tiếp xúc.Nhân dịp này, ba nước cũng đã tổ chức Hội chợ phim và truyền hình châu Á (TIFFCOM) (Marketplace for film and TV in Asia), nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) của Nhật Bản, giúp doanh nghiệp tư nhân ba nước giao lưu kết nối.Tại sự kiện, khoảng 20 doanh nghiệp nội dung Hàn Quốc đã tiến hành tư vấn trực tuyến cùng các doanh nghiệp Nhật Bản, các chuyên gia lĩnh vực nội dung của các nước cũng tổ chức thảo luận, chia sẻ ý kiến với các doanh nghiệp nội dung.