Line của Hàn Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Giới công nghệ thông tin (IT) ngày 6/11 cho biết, Line, công ty con của hãng Naver (Hàn Quốc) đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng "Top 50 thương hiệu BrandZ Nhật Bản 2021", do công ty về tư vấn, cung cấp dữ liệu và insight Kantar và tập đoàn truyền thông WPP (trụ sở tại Anh) công bố.BrandZ là bảng xếp hạng 50 thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh nhất tại Nhật Bản. Kantar định giá giá trị thương hiệu của Line năm nay đạt hơn 4,2 tỷ USD (4.800 tỷ won), tăng 34% so với năm ngoái và là thương hiệu tăng trưởng giá trị mạnh mẽ nhất.Ngoài ra, Line cũng đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng về giá trị thương hiệu tại Nhật Bản, tăng 8 bậc so với năm ngoái. Kantar đánh giá trừ Line và Sony có giá trị thương hiệu tăng, toàn bộ doanh nghiệp mảng công nghệ đang có xu hướng tăng trưởng khựng lại.Nguyên nhân giá trị thương hiệu của Line tăng trưởng nhanh được phân tích là do nhiều người dùng tìm đến và sử dụng ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí Line và nhu cầu tìm kiếm, chia sẻ tin tức, thông tin trong mùa dịch COVID-19 của người dân tăng cao. Kantar chỉ ra rằng trong thời gian dịch bệnh lây lan, người dân Nhật Bản sử dụng ứng dụng này thường xuyên hơn. Cụ thể, mức độ vào trang tin tức Line, lượng nhắn tin và gọi điện đều tăng.Chính phủ Nhật Bản cũng sử dụng Line khi tiến hành cuộc khảo sát sức khỏe hay gửi tin nhắn cho đối tượng thuộc thế hệ trẻ.BrandZ là bảng xếp hạng về thương hiệu giá trị, do tập đoàn truyền thông WPP yêu cầu và được nghiên cứu bởi Kantar. Bảng xếp hạng được tổng hợp từ những phân tích của các chuyên gia về giá trị thương hiệu của các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán và công ty kỳ lân (các công ty chưa niêm yết có giá trị hơn 1 tỷ USD).