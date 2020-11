Hơn 5,2 triệu xe ô tô thân thiện môi trường được bán ra trên toàn thế giới năm 2019

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 6/11 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, có tổng cộng 5,27 triệu xe ô tô động cơ điện được bán ra trên thị trường thế giới, tăng 14,4% so với một năm trước.Xe ô tô động cơ điện là bao gồm tất cả các loại xe ô tô thân thiện môi trường, như xe điện (BEV), xe lai điện (HEV), xe lai sạc điện (PHEV), xe pin nhiên liệu (FCEV).Đặc biệt, doanh số xe lai điện (chạy bằng cả động cơ xăng và động cơ điện) đạt 3,17 triệu chiếc, tăng 20,6% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau năm 2015.Xe điện (xe chạy hoàn toàn bằng động cơ điện) đạt 2,1 triệu chiếc, chỉ tăng 6,1% do mức tăng doanh số xe tại thị trường Trung Quốc giảm bởi Chính phủ Bắc Kinh cắt giảm khoản tiền hỗ trợ hỗ trợ mua xe.Theo thương hiệu, Toyota của Nhật Bản đứng đầu với doanh số 1,98 triệu chiếc, tăng 17,9%. Tesla (Mỹ) bán được 460.000 chiếc, tăng 80,3%. Tiếp đó là Honda (Nhật Bản) 390.000 chiếc, tăng 27,4%; Hyundai Kia (Hàn Quốc) bán được 350.000 chiếc, tăng 25,1%, xếp thứ 4 nối tiếp năm ngoái.Xét theo khu vực, doanh số tại thị trường châu Âu đạt 1,5 triệu chiếc, tăng 51,1%, vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất. Điều này được phân tích là bởi chính sách tích cực hỗ trợ tiền mua xe của các nước châu Âu, và các doanh nghiệp ô tô châu Âu ra mắt nhiều dòng xe ô tô điện, lai điện mới để đối phó với quy chế môi trường siết chặt hơn.Doanh số xe tại thị trường Trung Quốc đạt 1,31 triệu chiếc, tăng 7,6%, có xu hướng chững lại do Chính phủ nước này giảm tiền hỗ trợ mua xe. Thị trường lớn thứ ba là Nhật Bản, với doanh số 1,14 triệu chiếc, giảm 0,5%, lần đầu giảm sau 4 năm.