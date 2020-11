Seoul khẳng định tiếp tục hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong nội dung buổi họp báo công bố bằng văn bản, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Tuyên bố trên được đưa ra sau buổi thanh tra của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và cuộc họp cấp Bộ trưởng ngành ngoại giao và an ninh do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì chiều ngày 5/11.Phát ngôn viên Kang cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì ổn định đối thoại và đàm phán ngoại giao với Mỹ, đồng thời giữ nguyên kế hoạch công tác Mỹ của Ngoại trưởng Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Kang cũng cho biết Seoul vẫn đang theo dõi tình hình bán đảo Hàn Quốc và những diễn biến thay đổi của tình hình trên thế giới, qua đó tiếp tục tập trung thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và cải thiện quan hệ liên Triều.Nội dung buổi họp báo cũng chỉ ra rằng Chính phủ đã xem xét ảnh hưởng của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đối với nền kinh tế vĩ mô, thương mại và công nghiệp trong nước, để đưa ra đối sách quản lý nền kinh tế ổn định.