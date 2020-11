Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ bất chấp kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon ngày 6/11 đã có cuộc họp trực tuyến với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết quan chức an ninh ba nước nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh, ngoại giao, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao. Đặc biệt, Chánh Văn phòng Suh Hoon đã nhấn mạnh về việc cần thiết nối lại những nỗ lực đối thoại Mỹ-Triều do bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc.Quan chức các nước đã thảo luận về các vấn đề an ninh đa dạng, trong đó bao gồm việc phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc, nhất trí duy trì hợp tác ba bên.Ba quan chức cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, thảo luận phương án nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên, đồng thời chia sẻ về tình hình đối phó với COVID-19, nhất trí đẩy mạnh hợp tác phòng dịch ba bên và quốc tế nhằm phát triển, phổ biến vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 trong thời gian tới.Cùng với đó, quan chức ba nước cũng nhất trí sẽ họp trực tiếp trong thời gian sớm nhất tùy theo diễn biến dịch COVID-19.