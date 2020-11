Khánh thành bia tưởng niệm chiến sĩ lực lượng Sangnoksu của Hàn Quốc hy sinh tại Đông Timor

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đông Timor ngày 5/11 đã khánh thành đài tưởng niệm vinh danh 5 người lính của đơn vị Sangnoksu (Thường lục thọ) đặt bên bờ sông Ekat, thành phố Oecusse, Đông Timor.Năm 1975, Đông Timor tuyên bố độc lập sau 452 năm là thuộc địa của Bồ Đào Nha, nhưng chỉ 10 ngày sau, nước này lại bị Indonesia chiếm đóng. Tháng 8 năm 1999, một cuộc trưng cầu dân ý phổ thông do Liên Hiệp Quốc giám sát đã được tổ chức và đa số người dân Đông Timor bỏ phiếu đồng ý độc lập khỏi Indonesia. Tuy nhiên, các lực lượng quân sự phản đối việc Đông Timor độc lập do Indonesia tổ chức và hỗ trợ đã bắt đầu một chiến dịch đẫm máu. Trước tình hình này, theo yêu cầu của Liên hợp quốc, Chính phủ Hàn Quốc thời điểm đó đã điều lực lượng Sangnoksu đến Đông Timor làm nhiệm vụ.Trong số 3.328 binh lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Sangnoksu làm nhiệm vụ trong 4 năm tại Đông Timor (10/1999-10/2003), đã có 5 binh sĩ hy sinh do bị nước xoáy cuốn trôi trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 6/3/2003. Một người trong số này đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.Sau khi nhận được ngân sách của Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA), tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đông Timor đã cho cải tổ tại tháp tưởng niệm có khắc khuôn mặt của 5 tướng sĩ Hàn Quốc đặt tại một công viên trong thành phố Oecusse. Sau đó, ngày 11/5, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Đong Timor tiếp tục xây dựng và tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm bên bờ sông Ekat.Đại sứ Hàn Quốc tại Đông Timor Lee Chin-bum cho biết Chính phủ Hàn Quốc cho xây dựng bia tưởng niệm nhằm ghi nhận công lao của những người lính đã hy sinh vì tổ quốc, như cam kết Chính phủ sẽ có trách nhiệm đến cùng đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.Người dân trong ngôi làng gần nơi đặt bia tưởng niệm cũng tỏ ra vui mừng cho biết, lâu nay họ cũng muốn xây dựng bia tưởng niệm và hứa sẽ quản lý tốt.Tại lễ khánh thành, người đứng đầu thành phố Oekushi hứa sẽ xây dựng một công viên xung quanh bia tưởng niệm lực lượng Sangnoku bên bờ sông Ekat và xây dựng một con đường mới từ tháp tưởng niệm đặt ở nội thành đến bia tưởng niệm, với thời gian đi lại chỉ mất 30 phút.