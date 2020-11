Hàn Quốc đứng thứ 9 về mức độ hồi phục của nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) ngày 9/11 cho biết theo chỉ số theo dõi phục hồi kinh tế toàn cầu (Tracking Indexes for the Global Economic Recovery - TIGER) của Viện nghiên cứu Brookings, cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ và tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh công bố, chỉ số của Hàn Quốc tháng 8 vừa qua đạt -0,76 điểm.Chỉ số theo dõi phục hồi kinh tế toàn cầu là chỉ số theo dõi xu hướng kinh tế dựa trên các chỉ số kinh tế, tài chính và chỉ số lòng tin.Trong tháng 8, chỉ số này của Hàn Quốc đứng thứ 9 trong số 23 quốc gia được điều tra, sau Ireland (11,61 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (11,26 điểm), Trung Quốc (7,68 điểm), Australia (4,23 điểm), Mỹ (3,17 điểm), Hà Lan (2,92 điểm), Tây Ban Nha (0,95 điểm), Canada (-0,4 điểm).Có thể thấy, Hàn Quốc đang đứng giữa ngã rẽ có tiến theo mô hình hồi phục hình chữ K hay không. Đây là một hiện tượng mà năng lực hồi phục của từng chủ thể kinh tế gia tăng cách biệt sau một thời gian kinh tế bị suy thoái.Chỉ số TIGER của Hàn Quốc từng đạt 1,52 điểm vào tháng 12 năm ngoái đã giảm xuống thành -0,7 điểm vào tháng 1 năm nay. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chỉ số này từng giảm tới -5,93 điểm vào tháng 6, thấp nhất kể từ sau tháng 7 năm 2009 (-6,23 điểm), thời điểm chịu tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.Bước sang tháng 7, chỉ số này tăng lên -2,76 điểm, và tiếp tục đà tăng trong tháng 8. Mức tăng trong tháng 7 là 3,17 điểm, cao nhất kể từ sau tháng 2 năm 2012 (tăng 3,63 điểm).Chỉ số TIGER tháng 8 chưa phản ánh tình hình tái bùng phát COVID-19 trong hai tháng 8 và 9, nhưng kinh tế Hàn Quốc được đánh giá sẽ cải thiện hơn. Mặc dù không phải cải thiện ngay lập tức, nhưng nhiều khả năng sẽ đi theo đường chéo phía trên chữ "K".Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc cho biết đang tồn tại lo ngại rằng kinh tế thế giới sau cú sốc từ dịch COVID-19 sẽ càng phân hóa hơn theo từng khu vực, ngành công nghiệp và tầng lớp xã hội, giống như chữ "K" trong tiếng Anh.Tùy theo điều kiện về tài chính, trình độ y tế mà sự hồi phục giữa các nước phát triển và mới nổi, giữa các quốc gia trong cùng một khu vực sẽ có sự khác biệt, cách biệt về kinh tế sẽ càng trầm trọng hơn.Trong số các nước mới nổi, các nước được dự báo sẽ có thể đi đầu là những nước có độ tín nhiệm quốc gia và năng lực đối phó y tế công cộng tốt như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Còn trong số các nước châu Âu là những nước có tỷ trọng chế tạo lớn và chính sách kích thích tài chính mạnh mẽ như Đức.