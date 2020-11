Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc thăm Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/11, Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won đã đặt chân đến sân bay quốc tế Narita (Tokyo) vào ngày 8/11, bắt đầu lịch trình chuyến thăm Nhật Bản, nhằm thảo luận về các vấn đề tồn đọng giữa hai nước bao gồm vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc đến thăm Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide nhậm chức. Ông Park Jie-won cũng được biết đến là một người kỳ cựu trong chính giới Hàn Quốc am hiểu về Nhật Bản.Theo Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK), vào ngày 8/11, Giám đốc Park Jie-won đã gặp Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản Nikai Toshihiro, nhân vật được đánh giá là có vai trò "đỡ đầu" cho sự ra đời của chính quyền Thủ tướng Suga. Ông Park cũng có kế hoạch gặp ông Takizawa Hiroaki, người đứng đầu Cơ quan Tình báo và điều tra Nội các Nhật Bản. Đài NHK nhận định trong các cuộc hội đàm với giới chức Nhật Bản, ông Park sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Hãng tin Kyodo Nhật Bản cũng cho rằng ngoài tình hình quốc tế như vấn đề Bắc Triều Tiên thì quan hệ Hàn-Nhật, hiện đang đối đầu sâu sắc do vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, sẽ là nghị sự chính trong chuyến thăm lần này của Giám đốc NIS.Dư luận đang hết sức quan tâm về việc liệu Giám đốc Park Jie-won có gặp Thủ tướng Suga trong chuyến thăm lần này hay không.Tiếp nối chuyến công tác Nhật Bản của ông Park Jie-won, các nghị sĩ Hàn Quốc thuộc Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật cũng sẽ có chuyến thăm Tokyo từ ngày 12-14/11, nhằm tìm kiếm cơ hội cải thiện quan hệ song phương. Dẫn đầu phía Hàn Quốc là nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Kim Jin-pyo, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật. Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật hy vọng sẽ có cuộc diện kiến Thủ tướng Suga Yoshihide nhưng chưa rõ có thể tổ chức cuộc gặp này hay không.