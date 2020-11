Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc hai ngày liên tiếp ở mốc ba chữ số

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/11, Hàn Quốc xác nhận tổng cộng 27.553 ca nhiễm COVID-19, tăng 126 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 99 ca nhiễm nội địa và 27 ca có yếu tố ngoại nhập.Xét theo khu vực, các ca nhiễm mới phát sinh chủ yếu ở khu vực thủ đô Seoul với 39 ca. Tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 21 ca, tỉnh Gangwon 11 ca, tỉnh Nam Chungcheong 10 ca, thành phố Daegu 6 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 4 ca, tỉnh Bắc Jeolla 3 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và Nam Jeolla mỗi nơi 2 ca, thành phố Incheon 1 ca.Trong số 27 ca có yếu tố ngoại nhập, 11 ca xác nhận trong quá trình kiểm dịch, 16 ca phát sinh trong khi cách ly bắt buộc hai tuần sau nhập cảnh. Xét về quốc tịch, có 16 ca người Hàn Quốc và 11 ca người nước ngoài.Trong ngày 8/11, có thêm 61 ca khỏi bệnh, nâng tổng số người được miễn cách ly lên 25.029 ca, 2.044 ca vẫn đang cách ly. Số ca bệnh nghiêm trọng là 57 ca, thêm 2 ca tử vong, tổng cộng có 480 tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong 1,74%.Cơ quan phòng dịch cho biết gần đây ca nhiễm mới phát sinh từ các bệnh viện dưỡng lão vẫn tiếp tục xuất hiện, xu hướng ca nhiễm mới lây nhiễm trong không gian sinh hoạt hàng ngày của người dân như gia đình, nơi làm việc, chợ, ga tàu điện ngầm, quán trà bắt đầu gia tăng.Đặc biệt, cuối tuần và ngày nghỉ là thời điểm số lượng xét nghiệm ít hơn khoảng một nửa so với ngày thường, nhưng số ca nhiễm ở mốc ba chữ số đã kéo dài liên tiếp hai ngày. Cơ quan phòng dịch đang tập trung cao độ vào diễn biến các ca lây nhiễm trong nước. Với tình hình hiện nay, cơ quan phòng dịch để ngỏ khả năng nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 vào bất cứ lúc nào.